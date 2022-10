Torre San Patrizio, «Sto cercando lavoro», ma è ricercato per furto: scattano le manette

TORRE SAN PATRIZIO - Dice che sta girando la città in cerca di un lavoro, ma i carabinieri scoprono che su di lui pende un ordine di carcerazione per furto e ai suoi polsi scattano le manette.

A Torre San Patrizio, il 20 ottobre scorso, i militari della Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli alle dipendenze del Comando Compagnia Carabinieri di Montegiorgio, durante un controllo sul territorio hanno tratto in arresto un 46enne di origine marocchina, sul conto del quale pendeva un ordine di carcerazione emesso nel



mese di ottobre 2020, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. I militari hanno deciso di controllare l’auto a bordo della quale viaggiava l’individuo, che era in compagnia di un connazionale. I due, secondo quanto riferito ai carabinieri, erano in quella zona in cerca di lavoro. I controlli nelle banche dati hanno permesso di appurare che l’uomo era ricercato poiché gravato da ordine di carcerazione per condanna da scontare di un 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento della multa di Euro 400,00 per reati contro il patrimonio per una condanna definitiva afferente a un reato contro il patrimonio commesso nel2014, allorquando veniva trovato in possesso di unoggetto di furto su veicolo in sosta, presso il palazzetto dello Sport di Porto Recanati.