Addio ad Amedeo Grilli, presidente della Carifermo. Sempre in prima fila per il sostegno a imprese e cultura

FERMO - Lutto per l’improvvisa scomparsa di Amedeo Grilli, presidente della Carifermo. Da decenni era ai vertici dell’istituto di credito che rappresenta la provincia, dapprima alla guida della fondazione e poi, dopo essersi scambiato di ruolo con Alberto Palma, della Spa.

Una figura nota e stimata ovunque, anche grazie al lavoro svolto dalla stessa Carifermo a sostegno economico e morale del territorio. Un aiuto sentito ancor di più in questi ultimi anni a causa della crisi legata prima al Covid e poi alla guerra. Grilli aveva 76 anni e i funerali si terranno lunedì mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Petronilla, a Fermo.

«Viene a mancare un punto di riferimento per l’intero territorio. Questa notizia ci lascia tutti spaesati, esterrefatti e mi rattrista sapere moltissimo che l’ingegner Grilli non è più con noi», ha commentato fra l’altro il sindaco Paolo Calcinaro. Il suo lavoro è stato molto importante anche nella promozione della cultura grazie al suo precedente incarico di presidente della Fondazione. Fra le opere portate avanti in questi anni il restauro del santuario della Madonna dell’Ambro, sui Sibillini di Montefortino, diventato il simbolo della rinascita dei territori colpiti dal sisma del 2016. Ora l’istituto di credito che con forza e tenacia ha saputo resistere all’avanzata dei grandi gruppi bancari dovrà ovviamente mettere mano alla riorganizzazione dei vertici.