Ancora un furto su commissione: rubati migliaia di euro di scarpe

FERMO - La banda delle calzature è entrata di nuovo in azione. Lo ha fatto mettendo a segno un altro colpo importante ai danni di una azienda di trasporti che opera a Campiglione di Fermo dove sono spariti alcuni bancali di scarpe e altra merce. Ancora non è chiaro l’esatto ammontare del bottino che sembra però aggirasi sui cinquemila euro.Secondo una prima sommaria ricostruzione i ladri avrebbero operato nella notte. L’allarme è scattato solo quando i titolari dell’azienda si sono accorti dell’ammanco e hanno chiamato i carabinieri che sono subito arrivati sul posto per avviare le indagini del caso. Dalle poche indiscrezioni che trapelano gli investigatori dell’Arma stanno verificando tutta una serie di circostanze sulle quali ci sono ancora alcune discrepanze. La prima impressione che sembra tuttavia emergere è che a colpire sia stata una banda bene organizzata che sapeva cosa e dove cercare. E’ probabile che la merce trafugata sia di qualche cliente estero che l’aveva consegnata all’azienda di trasporti fermana per essere spedita.