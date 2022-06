Crescono i casi Covid nel Fermano: 238 positivi in un giorno, tra i ricoverati anche un 32enne

FERMO - Continua a salire la curva dei contagi. L’inizio rovente d’estate non sembra scoraggiare il virus che ha ripreso a circolare e a diffondersi con insistenza nel Fermano, dove l’altro ieri (il dato più aggiornato disponibile), sono stati registrati 238 nuovi casi. Quelli ufficiali, conteggiati dal Dipartimento di prevenzione dell’Area vasta 4.

Ai quali, però, secondo alcune stime, ne andrebbero aggiunti altrettanti, se non di più. Cioè tutti quelli che fanno il tampone a casa, scoprono di essere positivi, ma non lo comunicano all’Asur e quelli che, pur avendo qualche sintomo, il tampone non lo fanno proprio. Senza contare gli asintomatici che di avere il Covid non lo sanno proprio.

La situazione

Un’impennata, si diceva, dovuta alla variante Omicron 5, che “buca il vaccino”, infetta anche chi s’è già ammalato ed è guarito e ha portato a 978, nel Fermano, i positivi nell’ultima settimana. Sempre quelli ufficiali. Perché anche qui vale il discorso fatto per i positivi dell’altro ieri. La buona notizia è che al brusco aumento dei contagi non corrisponde un altrettanto brusco aumento dei ricoveri in ospedale. Ieri, all’ospedale Murri, di pazienti positivi ce n’erano undici, tutti in Malattie infettive. Tra loro anche un giovane di trentadue anni. Gli altri erano tutti ultrasettantenni.

Le cifre

Sempre ieri, in pronto soccorso, i positivi erano tre. Per uno è stato necessario il ricovero in reparto. L’altra buona notizia è che «tutti i pazienti hanno sviluppato una forma infiammatoria di media gravità, nessuno particolarmente seria». Secondi i dati ufficiali, nel Fermano gli attualmente positivi sono poco meno 1.200, ma – come detto – il numero è sottostimato. Fermo è il Comune con più contagiati (249), seguito da Porto Sant’Elpidio (174), Porto San Giorgio (129), Sant’Elpidio a Mare (122) e Montegranaro (103). A Montegiorgio i positivi, ieri, erano 61, a Monte Urano 50, a Grottazzolina 35, a Falerone 32, a Monterubbiano 20, ad Amandola 19, a Servigliano 15, a Pedaso e a Torre San Patrizio 14, a Lapedona e a Magliano di Tenna 13, ad Altidona e a Monte San Pietrangeli 11, a Ponzano di Fermo 10, a Petritoli e a Rapagnano 9, a Ortezzano 6, a Campofilone, Massa Fermana e Monte Vidon Corrado 5. Meno di cinque positivi a Francavilla d’Ete, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montottone, Moresco e Santa Vittoria in Matenano. Quattro i Comuni senza contagi: Belmonte Piceno, Monte Rinaldo, Monteleone di Fermo e Smerillo. 1.366, ieri, le persone in quarantena nel Fermano.

