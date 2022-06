Covid, nelle Marche più di 2mila positivi, crescono incidenza e ricoveri/ Il trend

ANCONA - Brusca impennata dei contagi giornalieri e dei ricoverati: la pandemia di Covid torna ad agitare le Marche, nell'ambito di un trend nazionale al rialzo sull'onda della variante Omicron 5. Confrta lo zero alla casela decessi, ma il rialzo degli altri parametri invita a non abbassare ancora la guardia.

Oggi, martedì 28 giugno, sono stati segnalati 2.445 nuovi positivi (ieri erano stati 693, ma con il limitato numero di test effettuati domenica), il 44,8% (dal 46,8%) dei 5.455 (ieri 1.478) tamponi diagnostici analizzati. Sale ancora l'incidenza, che sfonda quota 600 e oggi oggi arriva a 627,93 casi settimanali ogni 100mila abitanti (557,65). Brusco rialzo dei ricoverati, che oggi sono 86, 10 più di ieri. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva, salgono a 86 (+10) quelli in area medica. Oggi non sono stati segnalati decessi legati al Covid; da inizio pandemia sono state 3.935 le vittime nelle Marche, 2.172 uomini e 1.763 donne.

