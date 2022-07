Furto aggravato in uno chalet fermano, incastrati dalle telecamere e denunciati due ragazzi di Arezzo e Foggia

FERMO - Due persone sono state denunciate dai carabinieri per furto aggravato ai danni di uno chalet. Per uno di loro è scattata anche la denuncia per possesso ingiustificato di strumenti atti all’effrazione. L'operazione è stata portata avanti dai Carabinieri della stazione di Fermo, in collaborazione con i colleghi di Porto San Giorgio: denunciati in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, due giovani italiani, uno originario della provincia di Arezzo e l’altro della provincia di Foggia, già noti alle forze dell’ordine.

Nel mirino dei ladri

Uno degli chalet piu’ noti della riviera sangiorgese è stato preso di mira da un paio di persone che, dopo aver tagliato la tenda perimetrale dell’esercizio commerciale, hanno fatto razzia della cassa, appropriandosi di quasi un migliaio di euro cui si aggiungeva, ovviamente, anche il costo per la riparazione della tenda danneggiata. Quello stesso giorno, il titolare dello chalet ha formalizzato la denuncia nella stazione carabinieri di Fermo. I militari, lavorando in sinergia con i colleghi di Porto San Giorgio, hanno reperito alcuni filmati di sorveglianza che, nei giorni successivi, sono stati passati al setaccio. La perfetta conoscenza del territorio e dei soggetti ha consentito ai militari di restringere il cerchio su due giovani italiani, uno toscano ed uno pugliese, che nel corso di un controllo poi eseguito dai militari hanno ammesso la loro responsabilità.

La perquisizione

Uno dei due, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due grossi giravite, quasi sicuramente utilizzati per la forzatura di porte e finestre.