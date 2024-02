PORTO SAN GIORGIO Baraonda 2024, oggi il gran finale con il corteo mascherato in centro e rogo per il gran finale del Carnevale. Partenza del corteo alle 15. Successo anche quest'anno, per il cartellone carnevalesco per tutti i gusti che Porto San Giorgio ha condiviso con Fermo continuando a mantenere la buona usanza di organizzare insieme le iniziative carnevalesche, offrendo un programma ricco d'iniziative ai cittadini della due città.

L’impegno

Prima dell'ultimo appuntamento di festa, fissato per oggi pomeriggio, l'assessore al turismo, Gianpiero Marcattili ha così commentato l'evento in piazza Matteotti: «Felicissimo di partecipare al Carnevale insieme ai cugini di Fermo, la tradizione continua. Per noi è un momento per stare insieme, tant'è che quest'anno alcuni componenti della giunta hanno deciso di mascherarsi e oggi. È un momento di festa, un momento in cui le due città s'incontrano e stanno insieme in clima di festa e con una collaborazione che funziona». Nel pomeriggio di oggi, è previsto l'ultimo appuntamento del Carnevale che avrà il suo culmine con la sfilata in centro di 16 gruppi mascherati con la partecipazione dei Re Carnevale, Mengone Torcicolli, Lisetta e Lu cucà. Alle 15 il corteo delle scolaresche e delle associazioni partirà da via Giordano Bruno per dirigersi verso viale Buozzi, piazza Matteotti, viale Cavallotti e viale Don Minzoni. Durante il tragitto ci sarà modo per il pubblico di ammirare abiti e gag. Una delle novità sarà la presenza degli amministratori di Fermo (Mauro Torresi, Micol Lanzidei e Maria Antonietta Di Felice) e Porto San Giorgio (Giampiero Marcattili, Carlotta Lanciotti e Marco Tombolini) che faranno parte del corteo col tema dame e moschettieri. Per le 17 è attesa la premiazione. A seguire, alle 18, il gran finale in piazza delle Marine con il rogo di Re Carnevale.