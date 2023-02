PORTO SAN GIORGIO - Fermo e Porto San Giorgio a braccetto per il ritorno del Carnevale Baraonda. Un cartellone di eventi intercomunali che coincidono con l’ottava edizione dell’evento che racchiude in sé la ventiseiesima edizione del Carnevale sangiorgese e la trentaseiesima edizione del Carnevale di Fermo.

APPROFONDIMENTI CODICE ROSSO Insulta e minaccia l'ex compagna davanti al figlioletto: per un 40enne di Fermo scatta il divieto di avvicinamento

Dopo due anni di pandemia, il Carnevale torna nelle piazze con un nuovo cartellone di eventi fino al 21 febbraio. Le date principali saranno quella di domenica 19 a Fermo e martedì 21 a Porto San Giorgio, alle quali si aggiungerà una serie di iniziative. Tredici gruppi mascherati a Fermo e 10 gruppi a Porto San Giorgio.



I desideri



Come proclamato dai rispettivi Re Carnevale, Marco Vesprini (per Porto San Giorgio) e Luigi Palloni (per Fermo), la consegna delle chiavi sarà il 16 per poi iniziare con frizzi e lazzi a «spettinare il mondo e rovesciarlo nel segno del divertimento, delle maschere e delle danze». Per Porto San Giorgio sarà un gioco di squadra tra assessorati, a dirlo è l’assessore a Turismo e commercio, Giampiero Marcattili: «Siamo felici - rimarca - di continuare la tradizione del Carnevale con Fermo. Per noi è importante sia come evento della città che come festa dei cittadini. Non abbiamo esitato a portare avanti la sinergia con Fermo». A fargli eco, l’assessore alla Cultura, Carlotta Lanciotti: «È stata ripristinata la festa per i bambini e le famiglie. Ringraziamo le scuole e la dirigente Daniela Medori per il coordinamento con i rappresentanti di classe. Per domenica 10 è stata ripristinata la festa dell’Avis per bambini al centro ricreativo Don Bosco».

L’assessore allo Sport, Fabio Senzacqua, ha coinvolto le società sportive. A muovere i fili dell’iniziativa, Marco Renzi: «Ci siamo dovuti fermare per due anni ma senza mai spegnere la fiammella del Carnevale, mantenendo viva la tradizione. Nel corso di questi due anni abbiamo fatto il Carnevale online, nel 2021. L’anno scorso, niente Carnevale in piazza ma gli spettacoli nei teatri hanno fatto registrare un sold out di presenze. Finalmente quest’anno torniamo con il Carnevale in piazza».

Fermo conferma l’adesione, come ricorda l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei: «Abbiamo sempre scelto la vivacità del Carnevale Baraonda, coinvolgendo e lasciandoci coinvolgere assieme alle scuole, alle contrade ed ai centri sociali (che saranno presenti con i gruppi in maschera) che ci mettono nella condizione di accogliere questa festa per un momento di condivisione e allegria. Il ministero della Cultura ha riconosciuto il Carnevale di Fermo come storico e ci consente ogni anno di approfondire ogni anno la tradizione».



L’intesa



Quest’anno per Fermo si è aperto anche un nuovo canale con Venezia, Mengoni si esibirà dunque in piazza San Marco. L’assessore al Turismo, Annalisa Cerretani chiosa sottolineando la «bella sinergia tra Comuni. Quando si vuole, qualcosa si può ottenere. Nella data del giovedì grasso, il Carnevale sarà dedicato ai bambini che vedranno tutte le scuole insieme in un’atmosfera giocosa che ci rapisce tutti. Così il Carnevale ci tiene stretti e vicini».