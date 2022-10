Tragica lite nella notte in un appartamento a Bivio Cascinare: muore un uomo di 30 anni

BIVIO CASCINARE - Tragica lite nella notte in un appartamento a Bivio Cascinare nel Fermano. Un indiano di 30 anni ha perso la vita a seguito delle ferite da arma da taglio riportate nella colluttazione con un connazionale all'interno di un appartamento. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale di Civitanova in gravi condizioni. Entrambi lavorano come braccianti. Non si conoscono al momento le motivazioni del litigio sul quale indagano i carabinieri di Fermo.