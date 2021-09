Miss Mamma Italia: va a Stella Claudia la fascia del Sorriso. Ma le sfilate non sono finite

BELLARIA - Si è svolta a Bellaria Igea Marina, in Romagna, la finale nazionale di “Miss Mamma Italiana”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Fra le premiate anche la sangiorgese Stella Claudia Monachesi. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 28° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le 19 mamme finaliste hanno sfilato con abiti eleganti e con i costumi “Sunny Beach”, i costumi ufficiali di “Miss Mamma Italiana”. Ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità. Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2021” è stata Silvia Palamà, 30 anni, libera professionista (si occupa della selezione del personale), di Calusco d’Adda (Bergamo), fidanzata con Valerio e mamma di Mario di 9 anni. Fra le altre fasce sono state assegnate appunto quella alla sangiorgese Stella Claudia Monachesi, 38 anni, che ha ottenuto il riconoscimento come “Miss Mamma Italiana Sorriso”.

La Monachesi, già protagonista di altre manifestazioni, lavora come assistente sociale ed è mamma di due bambini ancora piccoli, Ginevra e Vittoria, di 3 e 2 anni. L’iniziativa sostiene Arianne, associazione per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane, in età fertile. Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’anno 2022.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 oppure consultando il sito www.missmammaitaliana.it. (Nella foto, da sinistra, la sangiorgese Stella Claudia Monachesi qui insieme a Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina, e le altre miss marchigiane premiate, vale a dire Elena Boncompagni di Osimo e Ilaria Giorgini di Falconara Marittima).

© RIPRODUZIONE RISERVATA