Picchiano il cane e lo tengono sospeso nel vuoto dal balcone. Una vicina filma tutto: maltrattamento di animali, coppia di Bellaria nei guai

BELLARIA - Sono indagati per maltrattamento di animali in concorso. Nei guai una coppia di Bellaria Igea Marina. Una loro vicina di casa li avrebbe filmati mente picchiavano e costringevano un cane di razza maltese a stare in posizioni definite innaturali. La vicina si è poi rivolta alla polizia locale con il filmato eseguito con il proprio smartphone, in cui si vedrebbe l'uomo, di origine albanese, colpire più volte l'animale che poi viene tenuto per le orecchie sospeso nel vuoto dal balcone.

Le accuse respinte

La coppia, tramite il legale, respinge ogni accusa. Quanto mostrato nel video si riferiva a una punizione che l'uomo aveva dato al cane per fargli capire che non doveva mangiare le feci del loro bambino. Intanto il cane è stato preventivamente sequestrato dalla polizia Locale. Equivoco o cattiveria gratuita. Sul caso deciderà il gip del tribunale di Rimini.