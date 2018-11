Il camion trancia il cavo telefonico che "frusta" una casa: tragedia sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIDONA - L’auto che finisce contro il palo, il cavo che si allenta e viene tranciato di netto da un camion e parte come una frusta verso un terrazzo. Se non ci è scappato il ferito, o peggio, lo si deve solo al destino che questa volta è stato a dir poco clemente. Intorno alle 22,30, madre e figlia stavano viaggiando a bordo della loro Volkswagen Fox lungo la strada provinciale 85, comune di Altidona, frazione di Svarchi.All’improvviso, però, la donna che si trovava al volante ha perso il controllo dell’auto ed è finita per schiantarsi contro un palo della linea telefonica che ha assunto una preoccupante inclinazione. Il cavo della linea telefonica si è allentato, poi è sopraggiunto un camion frigorifero che ha impattato contro il cavo tranciandolo di netto e spezzando un secondo palo di sostegno. Il cavo, teso come una fionda dal camion, dopo essersi spezzato è schizzato verso un’abitazione lungo la strada. Il cavo è piombato sul terrazzo della residenza distruggendo le grondaie, una parte della vegetazione e danneggiando anche la soglia del terrazzo stesso. Miracolosamente madre e figlia sono uscite illese dall’impatto. Idem il camionista di passaggio e, soprattutto, quel cavo che ha attraversato come una falce la carreggiata non ha colpito nessuno.