Le forniture di gas russo all'Italia attraverso il Tarvisio saranno oggi «a zero». Lo annuncia Eni sul proprio sito. «Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l'Austria».

Eni darà aggiornamenti in caso le forniture siano ristabilite.