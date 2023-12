Condotte più sicure, affidabili e sostenibili grazie alle onde vibroacustiche.

Eni, tramite la sua controllata Enivibes, ha siglato con Slb un accordo di licenza per la distribuzione a livello globale di un innovativo sistema di rilevazione con onde vibroacustiche capace di identificare in tempo reale eventuali perdite dalle condotte, attraverso attività di analisi e monitoraggio più puntuali ed efficaci. Slb, quotata al New York Stock Exchange, è un’azienda tecnologica presente in oltre 100 Paesi che da anni lavora per innovare il settore oil & gas, fornire soluzioni digitali su larga scala, decarbonizzare le industrie e sviluppare nuovi sistemi energetici che accelerino la transizione energetica. Enivibes invece è la prima venture di Eni costituita, a marzo di quest’anno, nell’ambito delle attività di Eniverse, il Corporate Venture Builder che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni. La venture è partecipata anche da Aresys e Solgeo.

CONTROLLI

Il malfunzionamento delle pipeline può provocare danni importanti per l’ambiente e costi ingenti per le aziende e le comunità locali. Il nuovo sistema di Enivibes per l’analisi e il monitoraggio dell’integrità delle condotte si basa sulla tecnologia e-vpms®, Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring System, sviluppata internamente dal Cane a sei zampe. Enivibes, grazie all’accordo siglato in estate, amplierà la diffusione sul mercato di questa particolare tecnologia con le competenze digitali di Slb. Più nel dettaglio, la licenza prevede l’installazione di e-vpms® su pipeline per il trasporto di idrocarburi liquidi e acque di produzione per rilevare tempestivamente perdite dovute a eventi esterni, come tentativi di effrazione o urti accidentali, a effetti di corrosione e a movimenti del terreno causati da terremoti o eventi franosi. Con questo accordo e-vpms® si aggiunge al portfolio Midstream production systems di Slb, per il monitoraggio di pipeline onshore e offshore. E ancora. La tecnologa permetterà agli operatori di ricevere informazioni precise e affidabili per eseguire interventi tempestivi e localizzati, rispondendo soprattutto alle istanze di natura ambientale.

SOCIETÀ

Tornando al Corporate Venture Builder di Eni, Eniverse Ventures, la creazione di questo veicolo societario, nell’ambito del quale è nata la venture Enivibes, dimostra come le tecnologie proprietarie e l’innovazione rappresentino per il Cane a sei zampe un’importante leva competitiva di business, oltre che un pilastro fondamentale della propria trasformazione strategica. Eniverse coniuga ricerca e competenze interne, esperienza nel business development e imprenditorialità esterna al fine di valorizzare nel breve e medio termine asset tecnologici, propri o di terzi, ad alto potenziale, focalizzandosi su tecnologie con un percorso di commercializzazione inferiore ai 3 anni. Da un lato Eniverse si occupa di market incubation per quelle tecnologie che non hanno ancora raggiunto livelli di maturità adeguata, e dall’altro di market validation, attraverso interazioni con il mercato, e di business building, costituendo nuove ventures e supportandole nella fase di scale up. Infine, Eniverse si avvale delle competenze maturate da Eni in molti settori ingegneristici e scientifici e punta alla valorizzazione di un portafoglio di innovazioni e tecnologie proprietarie anche attraverso reti di collaborazioni con realtà esterne come startup e società tecnologiche, università e alleanze con partner strategici. Questo approccio costituisce un aspetto essenziale della strategia Eni, che valorizza l’ecosistema interno e promuove e integra l’innovazione in tutti i processi aziendali. In questo percorso Eniverse si affianca a Joule, la Scuola per l’impresa di Eni che supporta la crescita di startup innovative e sostenibili, e a Eni Next, la società che investe in startup ad alto potenziale per la creazione di tecnologie game-changer per la transizione energetica.

