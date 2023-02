Incidente sulla piattaforma Eni, a largo di Ancona, con un morto e due feriti: in 4 a processo per concorso in omicidio colposo e lesioni

ANCONA - Concorso in omicidio colposo e lesioni. Con questa accusa, in quattro, andranno a processo il prossimo 6 febbraio per l'incidente datato 5 marzo 2019 sulla piattaforma Eni "Barbara F" dove, a 32 miglia da Ancona e Falconara, un cedimento strutturale provocò il crollo di una gru, un morto e due feriti.

L'incidente a 32 miglia da Ancona

Nell'incidente resto ucciso il teatino Egidio Benedetto, 63 anni. Fu individuato ancora all'interno della cabina a 70 metri di prodondità. Il braccio meccanico stava eseguendo delle operazioni di trasbordo di una grossa bombola di azoto quando, dopo il cendimento, finì in mare inabissandosi con l'operaio, dipendente Eni, all'interno. Una morte atroce e altre due sfiorate per una questione di centimetri visto che, nello specchio di mare sottostante, si trovava una imbarcazzione d'appoggio con due operatori di una società di Ravenna, rispettivamente un uomo di Catania e un altro di Bari. A processo, oltre la stessa Eni per violazioni amministrative relative alla sicurezza sul posto di lavoro, andranno anche l'armatore e il comandante dell'imbarcazione più il direttore della piattaforma e l'allora legale rappresentante di Eni.