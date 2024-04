ANCONA La primavera delle eccellenze marchigiane che passano di mano colleziona un nuovo episodio, con il cambio di proprietà della Tecnofilm Spa di Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, azienda specializzata nel settore del compounding, la produzione di materiali plastici evoluti destinati in particolare all’industria calzaturiera e alla produzione di articoli tecnici. È stata acquisita al 100% da Versalis, società chimica del colosso Eni, che ieri ha annunciato di aver perfezionato il closing, dopo aver ottenuto il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Il ricambio

E se in altre occasioni il passaggio di brand e imprese marchigiane a gruppi stranieri o di fuori regione era stato legato alla difficoltà di un ricambio generazionale, nel caso di Tecnofilm Spa siamo lontanissimi da uno scenario del genere, trattandosi dell’azienda di famiglia dell’attuale presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali, consigliere delegato dell’impresa acquisita dal padre Bruno Cardinali, 76 anni, all’inizio degli anni 2000 dall’imprenditore fabrianese Paolo Merloni. Non ancora quarantenne, Roberto Cardinali (il più giovane presidente mai eletto da Confindustria Marche), con la sua laurea con lode alla Luiss e un master alla Cattolica, ha sicuramente il profilo elevato di un manager capace di garantire continuità aziendale. Non è dunque per le incertezze su una guida futura se Tecnofilm entra nel gruppo Eni, operazione piuttosto legata alla strategia di Versalis di specializzare ulteriormente il proprio business acquisendo un’azienda di alto profilo tecnologico, anche se non troppo grande: quasi 58 milioni di fatturato nel 2022, 145esima impresa marchigiana nell’ultima classifica della Fondazione Merloni, e un centinaio di dipendenti.

Family company

L’Eni, il gruppo industriale fondato dal marchigiano Enrico Mattei, decide dunque di investire su un’eccellenza marchigiana. Tecnofilm, come ricordai Versalis annunciando l’acquisizione, è una family company attiva nella produzione di poliolefine funzionalizzate e compound termoplastici a base di materie plastiche ed elastomeri. Fondata nel 1972, Tecnofilm ha poi iniziato a diversificare il portafoglio prodotti, offrendo una più ampia gamma di compound e polimeri funzionali per diversi usi industriali e articoli tecnici. Grazie a investimenti in ricerca e sviluppo e attrezzature, l’azienda di Sant’Elpidio a Mare ha sviluppato e registrato diversi brevetti e nel 2015 è stata riconosciuta “Pmi Innovativa” nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Dal novembre 2016 Tecnofilm fa parte di Elite, piattaforma internazionale creata da Borsa Italiana per supportare la crescita di aziende con eccellenze. «L’acquisizione di Tecnofilm consolida ulteriormente la strategia di Versalis in ottica di specializzazione del business - spiegava ieri l’azienda di San Donato Milanese -. Dal punto di vista strategico rappresenta un’opportunità di sviluppo e specializzazione del portafoglio prodotti, con integrazione della filiera a valle nel compounding a base elastomerica, in particolare nel settore delle applicazioni industriali e nel settore calzaturiero». L’annuncio del passaggio della Tecnofilm nell’orbita del gruppo Eni - che con il suo 32% di partecipazione statale è la migliore garanzia di continuità dell’azienda fermana - arriva in fondo a tre settimane segnate da operazioni di compravendita di importanti asset marchigiani.

Si era partiti il 27 marzo con l’Opa lanciata dal colosso Usa Honeywell Aerospace Technologies sul 100% di Civitanavi Systems, azienda di Pedaso (sempre nel Fermano) che realizza sistemi di navigazione inerziale, geo-riferimento e stabilizzazione utilizzabili anche nella difesa aerospaziale. Poi il 9 aprile Emma Villas Spa, leader in Italia negli affitti turistici di ville e tenute, ha acquisito il 100% delle quote (compreso il marchio) del competitor Marche Holiday, sede ad Acqualagna. Più contenuta, l’operazione che venerdì ha portato Cherry Bank, specializzata nei servizi di supporto alle imprese, ad acquisire da un unico socio Il 9,6% di Banca Macerata.

Il Verdicchio

E nel giro di un mese è atteso l’annuncio del passaggio di proprietà (dato per scontato anche in questi giorni nei padiglioni del Vinitaly) della cantina Villa Bucci di Ostra Vetere, una delle aziende simbolo dei Castelli di Jesi e dell’intera enologia marchigiana, che sarà acquisita dal gruppo Oniverse guidato dall’imprenditore veneto Sandro Veronesi, presidente e amministratore delegato di Calzedonia, che ha già investito nel settore vitivinicolo.