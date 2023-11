Bonus Black Friday, dagli elettrodomestici ai mobili e alle bici: ecco incentivi e detrazioni da sfruttare per risparmiare

È quasi tempo di Black Friday e sono tantissimi gli italiani che stanno pensando di fare acquisti cercando di risparmiare il più possibile. Magari approfittando dei bonus da utilizzare per approfittare degli sconti del 24 novembre.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Nel 2023 (e lo sarà anche nel 2024) è in vigore lo sconto del 50% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici fino a un massimo di spesa pari a 8mila euro, che l'anno prossimo sarà ridotto a cinquemila. Una detrazione per chi compra mobili e grandi elettrodomestici nuovi, destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Per questo, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Bonus condizionatori

Il caldo ormai è un vecchio ricordo, ma c'è chi approfitterà del Black Friday per acquistare i condizionatori. E per questi è possibile una detrazione dal 50 al 65% sia per l'acquisto di un nuovo dispositivo sia per la sostituzione di un vecchio impianto con uno a pompa di calore o a risparmio energetico, che vada a migliorare la classe energetica. L'agevolazione è valida per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023.

Bonus biciclette

Lo sconto fiscale a cui è possibile accedere varia a seconda della tipologia di intervento realizzato nonché dell'apparecchiatura acquistata.

Il bonus biciclette è competenza delle singole regioni. Molte di queste non hanno rinnovato l'adesione, altre non vi hanno mai aderito. In Emilia-Romagna, però, è ancora possibile richiederlo: chi ha acquistato dal 7 agosto o ha intenzione di acquistare una bicicletta o una cargo bike (bici da trasporto) a pedalata assistita dal 20 settembre 2023 e fino al primo luglio 2025, può chiedere un contributo alla Regione.

Bonus Cultura

Chi è nato nel 2004 e ha ricevuto il Bonus Cultura da 500 euro può usarlo al Black Friday per l'acquisto, tra le altre cose, di libri.

Carta del docente

Se il Bonus Cultura non permette l'acquisto di beni come smartphone e pc, la Carta del Docente - con la sua dotazione di 500 euro - lo prevede. Anche questa somma, destinata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato nelle scuole statali, può essere sfruttata il 24 novembre.