PORTO SAN GIORGIO - Torna l’iniziativa commerciale per promuovere gli acquisti migliori, non solo venerdì ma tutto il weekend. Il Black Friday Weekend a Porto San Giorgio diventa promozione ed eventi che premia chi partecipa. L’evento è nato da un’idea di Confcommercio Marche Centrali, allargata ai commercianti e al Comune. L’iniziativa funziona, a detta di Matteo Leoni, titolare del negozio di abbigliamento Six Feet Under: «Il Black Friday - dice - inizia a prendere piede. Io sono stato un precursore.

Speriamo anche nei primi acquisti in vista del Natale. È un evento di richiamo che stimola l’acquisto». L’occasione promozionale è stata presentata in Comune da esponenti della maggioranza e dall’assessore al Commercio Giampiero Marcattili: «Siamo pronti. L’idea della Confcommercio ci è piaciuta molto soprattutto perché coinvolge il tessuto commerciale per tutto il weekend. Siamo grati a tutti gli operatori per essersi messi a disposizione. Sarà una manifestazione allargata».

Il sostegno

Il Comune, oltre a dare il patrocinio, metterà a disposizione il palco e si occuperà della Siae per l’appuntamento di domenica pomeriggio, alle 16, con il Family Show. L’atmosfera giusta può contribuire a predisporre le persone a fare acquisti, come ha ricordato la referente della Confcommercio Teresa Scriboni: «Il Black Friday - sottolinea - è una forma di commercio che negli ultimi anni, grazie ad un’idea americana, sta prendendo piede anche in Italia. Il cliente è entrato nella mentalità, aspetta il Black Friday per le migliori occasioni. A noi non rimane che cavalcare l’onda, unendo il progetto commerciale all’animazione della città. La sinergia con gli operatori e l’amministrazione sta funzionando. Con il Family Show avremo un evento già collaudato. Il commercio esperienziale si basa sull’abitudine del cliente di assorbire esperienze di questo tipo che stimolano ad andare a vedere una vetrina».

Lo spettacolo

Il Family Show è uno spettacolo già rodato in occasione della Notte Rosa, che punta molto sul coinvolgimento del pubblico. Ci sarà Luca Marzo, frontman dello spettacolo che vedrà sul palco 10 persone che faranno varietà cercando di attirare l’attenzione di chi passa: su questo si basa il progetto ideato dal regista Jerry Nardi. Lo scontrino di ogni punto vendita verrà convertito in piazza per una tombolata con premi. Fino a domenica, ogni scontrino di almeno 30 euro spesi nei negozi aderenti all’iniziativa consentirà di partecipare all’estrazione di premi durante lo svolgimento dell’evento di domenica pomeriggio, a partire dalle 16. I regali saranno i seguenti: per la tombola smart box da tre giorni e due notti offerto dall’agenzia di viaggi My go; una giornata alla spa di Colle Indaco; un bracciale della gioielleria Remia; un aperitivo per due alla pasticceria Patrizio e Daniela; due buoni Primigi; un buono presso Corsi giocattoli; tre premi offerti dalla ditta Swarovski; tre regali offert da Six Feet Under; due regali offerti ancora dalla gioielleria Remia.