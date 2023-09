Bonus benzina 80 euro con la social card, ecco a chi spetta. Bollette, lo sconto cresce in base a numero dei figli

Dagli 80 euro per il bonus benzina al condono sugli scontrini, dagli sconti in bolletta agli aiuti per gli abbonamenti a bus e metro. Sono alcune delle principali misure del Dl Energia da 1,3 miliardi di euro varato dal Consiglio dei ministri.

Bonus benzina con social card

Viene rifinanziata con ulteriori 100 milioni per il 2023 la carta 'Dedicata a te' per i nuclei familiari con almeno tre componenti e Isee fino a 15 mila euro e potrà essere utilizzata anche per l'acquisto di carburante. Le modalità e l'ammontare del bonus, che sarà accreditato sulla carta elettronica, saranno definite con un decreto interministeriale.

Proroga sconto in bolletta

Il decreto rafforza il contributo per i nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro (30 mila euro con almeno 4 figli) che già beneficiano del bonus sociale per le bollette di luce e gas. La misura, che sarà nuovamente prorogata, è potenziata nell'ultimo trimestre dell'anno in base al numero di componenti del nucleo familiare. (300 mln di euro). Inoltre, è stata confermata anche per il quarto trimestre dell'anno la riduzione dell'Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Prorogati anche l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano.

Sanatoria scontrini

Arriva il condono per gli scontrini fiscali.

Borse di studio

È di circa 17,435 milioni di euro lo stanziamento per le borse di studio degli studenti idonei non beneficiari inserito all'interno del Dl Energia. Le risorse andranno a coprire l'intera platea dei quasi 5.000 studenti inclusi nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio, ma che per mancanza di copertura non riuscivano ad accedere al sussidio.