William e Harry: «Lady Diana pensava che il figlio più piccolo sarebbe stato un re migliore e gli aveva anche dato un soprannome»

William e Harry sono cresciuti ben consapevoli di avere due destini completamente opposti: il primo, infatti, ha sempre saputo che un giorno sarebbe diventato re, il secondo, invece, è sempre stato a conoscenza del fatto che si sarebbe "dovuto accontentare" del titolo di duca e principe. Un esperto reale ha rivelato quale fosse il pensiero di Lady Diana in merito alla successione al trono: la principessa del popolo avrebbe pensato che Harry avrebbe potuto essere un sovrano migliore di William.

Il rapporto tra William e Harry

Nella sua autobiografia Spare, il principe Harry ha spesso evidenziato il rapporto conflittuale (che negli anni si sarebbe acuito) con il principe William. Secondo il duca di Sussex, infatti, il principe del Galles avrebbe sempre sofferto la molta pressione che avvertiva nei suoi confronti, dato che, per tutta la vita ha dovuto comportarsi in modo sempre molto composto visto la sua posizione. Robert Jobson, esperto reale da parecchi anni, ha rivelato nel programma tv "William & Harry: Princes At War" di Channel 5 quale fosse il pensiero di Lady Diana: «William, spesso, avrebbe confidato alla madre che non avrebbe voluto diventare re e Harry gli avrebbe sempre risposto "Se non vuoi te il lavoro, lo prendo io". Proprio per questo motivo, la principessa avrebbe soprannominato Harry, GKH (Good King Harry ovvero "buon re Harry") perché pensava che probabilmente, in futuro, sarebbe stato più attrezzato per il ruolo di re, rispetto a William».

Il legame dei due principi

Negli ultimi anni, il legame tra William e Harry che, in passato, hanno affrontato insieme tante sfide e dolori della vita, si è ridotto all'osso. Dopo l'arrivo di Meghan Markle, qualcosa tra i due si è rotto e, poi, la decisione del figlio minore di Re Carlo III, ovvero quella di lasciare la monarchia e trasferirsi in California, ha peggiorato la situazione già precaria. La rottura definitiva tra i due fratelli è arrivata con l'intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, con l'uscita del documentario su Netflix e con la pubblicazione del romanzo Spare.