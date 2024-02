Regina Elisabetta, le ultime rivelazioni su Lady Diana: «Avrebbe voluto che sposasse Andrea, sapeva che Carlo amava Camilla»

La Regina Elisabetta II rimarrà per sempre una delle figure più importanti nella storia della monarchia inglese. La compianta sovrana d'Inghilterra ha regnato per ben 70 anni e 214 giorni e il suo regno ha vissuto moltissimi eventi storici importanti. Uno dei periodi di crisi più profonda che hanno riguardato la Royal Family è sicuramente stato quello degli anni '90 in cui, all'interno della Famiglia Reale, c'era anche Lady Diana. L'esperta reale Ingrid Seward ha svelato un particolare che, forse, non tutti conoscevano.

Le rivelazioni dell'esperta reale

Ingrid Seward ha scritto un nuovo romanzo sulla Royal Family, intitolato "Mia madre e Io" che tratta della storia tra mamma e figlio ovvero tra la Regina Elisabetta II e Re Carlo III. La biografa reale, all'interno della sua ultima opera ha raccontato dei retroscena inediti sulla defunta sovrana d'Inghilterra e su cosa pensasse del matrimonio del suo primogenito con Lady Diana.

Che la principessa non sia mai andata molto a genio a Sua Maestà è cosa nota ma ciò che ha scritto Seward nel suo libro ha sorpreso i sudditi inglesi: «Elisabetta era a conoscenza della relazione di Carlo con Camilla, come del resto tutti quanti, e nonostante questo non si intromise troppo. Sapeva che la donna che rendeva felice il figlio non era a Palazzo. La regina ha sempre pensato che Diana sarebbe stata perfetta per il figlio più piccolo, Andrea, con il quale andava molto d'accordo».