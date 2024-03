Thomas Kingston, il marito di Lady Garbiella Windsor (cugina di re Carlo) «si è suicidato»: morto con un colpo di pistola

Sarebbe morto con un colpo di pistola alla testa Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, cugina di re Carlo. L'improvviso decesso del 45enne, ha sconvolto la Royal Family. Kingston è stato trovato senza vita domenica sera e l'autopsia ha rivelato che la causa della morte sarebbe «un singolo colpo di pistola», ha riferito oggi la corte del coroner del Gloucestershire, riporta Il Daily Mail.

Thomas Kingston, l'autopsia: suicidio

A trovare l'uomo senza vita è stato il padre, che ha forzato l'ingresso chiuso a chiave della villa di campagna della sua famiglia, nelle Cotswolds. Pochi giorni prima della morte, Lady Gabriella Windsor e suo marito Thomas Kingston erano «felici e loquaci» a un evento della National Gallery.

Si svolgerà un'inchiesta, ma non sembrano esserci circostanze sospette. L'uomo si sarebbe suicidato.

Chi è Lady Gabriella

Lady Gabriella, 42 anni, è l'unica figlia del principe Michele di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta, e della baronessa Marie Christine von Reibnitz, detta principessa Michael. Lei e suo fratello maggiore, Lord Frederick Windsor, sono cresciuti in un appartamento a Kensington Palace e hanno partecipato a eventi come Trooping the Colour con il resto della famiglia reale. Gabriella (che gli amici chiamano "Ella") è andata al college negli Stati Uniti, studiando letteratura comparata e studi ispanici alla Brown University nel Rhode Island. Dopo la laurea, ha iniziato a contribuire a pubblicazioni britanniche e in seguito ha continuato la sua formazione all'Università di Oxford, conseguendo un master in antropologia sociale nel 2012.

