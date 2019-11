Influencer mangia insetti velenosi per un video da postare in rete ma muore durante la diretta

Ultimo aggiornamento: 20:46

MangiaUn famosocinese, star di, l’equivalente cinese di YouTube, ha scelto di fare un video in cui si metteva alla prova mangiando insetti e rettili velenosi. Il vlogger aveva creato una ruota e in base a quello che usciva girandola avrebbe dovuto mangiare o bere quello che corrispondeva al tassello, senza battere ciglio.Un gioco folle che consisteva nel mangiare di volta in volta gechi vivi, lombrichi e anche un millepiedi velenoso, accompagnandoli con aceto, birra e baijiu, un liquore locale., osservato da centinaia di persone si è accasciato in terra senza riuscire a mettersi in piedi e per molto tempo l'inquadratura è rimasta fissa sul vuoto.A lanciare l'allarme è stata la fidanzata del giovane che rientrando in casa lo ha trovato in terra. La donna era all'oscuro de gioco che stava facendo in rete, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il vlogger non c'è stato nulla da fare, ucciso dal veleno di un millepiedi che aveva ingerito. La polizia ha provveduto a rimuovere il video, rimasto comunque online per diversi giorni.