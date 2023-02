LATISANA - Una Dacia Sandero che si ferma a metà strada, attende un po’, quindi dopo essersi posizionata di fronte ad un garage, prende le misure e quindi a più riprese va a scontrarsi di proposito contro la saracinesca. Urla che si levano in strada, qualcuno che tenta di fermarla. Già dopo il primo “botto” si sentono le grida di un uomo che dice “Dove vai? Scendi”. Ma niente. L’auto fa retromarcia e la scena si ripete. Si sentono quindi insulti gridati da una voce femminile. Le auto che si trovavano a passare di lì in quei momenti – verso l’1.30 – sono costrette a rallentare. Poi il video, girato da un residente della zona si interrompe. Ha fatto il giro delle chat dei telefonini e poi del web il filmato che ha ripreso quella che poi si è appurato fosse stata una sfuriata amorosa in piena regola. E’ successo a Latisana, in via sottopovolo nei giorni scorsi, durante la notte, a pochi passi dal centro storico della cittadina della bassa friulana.

APPROFONDIMENTI ECATOMBE

LA VICENDA

Da quanto ricostruito poi dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni ripetute dei residenti spaventati, si è trattato di una vendetta sentimentale. La donna alla guida dell’utilitaria pare sia stata lasciata dal compagno, cosa che non ha gradito. Giunta sotto casa di lui, probabilmente in preda anche ai fumi dell’alcol, ha deciso di vendicarsi così.

Lei, di origine ungherese e residente nella bassa friulana, da tempo lo perseguiterebbe. Lui, invece, ha cercato di rifarsi una vita e una storia, cambiando vita e con l'obiettivo a tutti i costi di voler cambiare pagina. Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma e un'ambulanza del 118 di Latisana che hanno verificato le generalità della donna. Non ci sono stati ricoveri. Le forze dell'ordine possono procedere, per danneggiamenti o per schiamazzi, solo per querela di parte. Il fatto ha suscitato molte proteste tra i residenti a Latisana, soprattutto sono state numerose le rimostranze di chi voleva dormire ed è stato svegliato nel cuore della notte.