Pagliare, violento investimento lungo la Salaria: trasportata con l'eliambulanza all'ospedale. E' grave

PAGLIARE DEL TRONTO- È stata trasportata in gravi condizioni con l'eliambulanza una 45enne che stasera, 8 febbraio, è stata investita lungo la Salaria a Pagliare del Tronto.

LEGGI ANCHE: Strage in A14 e incubo cantieri, domani l'incontro con il ministro Salvini: presente il governatore Acquaroli

La dinamica

Stando a quanto si apprende, la donna si trovava sul marciapiede lungo la Statale in prossimità della casa cantoniera, poco distante dal negozio Acqua & Sapone quando è sopraggiunta un'auto condotta da un 29enne sambenedettese che l'ha centrata in pieno facendola volare per diversi metri prima di ricadere violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e immediatamente sono scattati i soccorsi.