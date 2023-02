​Osimo, insulti sessisti e discriminatori all'arbitro donna nel corso della gara: multato club di Promozione

OSIMO- Costa caro all'Osimo Stazione (Promozione, Girone A) il comportamento del suo pubblico - nel corso della sfida dello scorso weekend con l'Atletico Mondolfo Marotta (terminata 0-3 per questi ultimi) - all'indirizzo dell'arbitro. Un comportamento, come troppo spesso accade sui campi, che stride con la correttezza e il fair play. Il club, infatti, è stato multato con un ammenda di 600 euro per alcuni insulti offensivi e discriminatori per motivi di sesso (il fischietto era una donna, ndr) nei confronti del direttore di gara come si legge nel dispositivo pubblicato oggi (8 febbraio) dal Giudice sportivo. La partita, per la cronaca, è terminata come detto 0-3 in favore degli ospiti vittoriosi grazie alla doppietta di Bracci e al rigore di Cordella.

La multa

Nel comunicato ufficiale pubblicato, come di consueto, ogni mercoledì dalla Figc Marche, è arrivato puntale il dispositivo della sentenza. Questa la nota: «ammenda di 600 euro (all'Osimo Stazione) per aver la propria tifoseria, durante la gara, rivolto espressioni irriguardose nei confronti della terna arbitrale. E per aver inoltre rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente offensive e discriminatorie per motivi di sesso, integrando così la condotta discriminatoria descritta e sanzionata dall’art. 28 del Cgs». Multata, nella stessa giornata ma altrove, con 200 euro l'Atletico Centobuchi (Promozione, girone B) per aver rivolto all'arbitro espressioni "gravemente irriguardose".