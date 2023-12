Vende casa per viaggiare 3 anni su una crociera di lusso, ma il viaggio viene annullato: «Non ho più nulla»

Vende casa per trasferirsi su una crociera di lusso lunga tre anni, ma il viaggio viene annullato. È l'incredibile vicenda di Keri Witman, capo dell'agenzia di marketing Clever Lucy, che aveva passato gli ultimi otto mesi a organizzare il cambio di vita radicale, per poi ricevere la notizia che mai si sarebbe immaginata. Andiamo a scoprire cosa è successo.

La vicenda

«Ho lavorato gli ultimi otto mesi per mettere tutto in ordine, organizzare la mia vita, in modo da poter realizzare il mio sogno», ha detto Witman a The Enquirer. «È stato davvero deludente scoprire che è stata annullata», ha aggiunto.

La donna ha venduto casa per pagare la crociera di lusso, che sarebbe costata 32mila dollari. Si sarebbe dovuta imbarcare su una nave, che avrebbe affrontato un viaggio per 148 paesi, approdando per 382 porti. La "Life at Sea Cruises", la compagnia che organizza questo tipo di esperienze, il 17 novembre ha comunicato che il viaggio non ci sarebbe mai stato, per la mancanza della nave.

La donna, però, aveva già venduto casa. «Tutti mi hanno detto "dovresti farlo", nessuno me l'ha sconsigliato», ha detto la donna sconsolata. Pensava di poter continuare a lavorare in remoto, viaggiando a bordo della nave di lusso, ma dovrà rivedere i suoi piani. La donna ha venduto casa e ne ha presa un'altra in affitto per breve tempo, quello che le sarebbe servito prima di imbarcarsi sulla nave.

I soldi rimborsati

La compagnia "Life at Sea Cruises" ha fatto sapere che rimborserà i clienti, ma la delusione è tanta. «Sono molto triste, arrabbiato e perso», ha detto un altro passeggero. «Avevo pianificato i prossimi tre anni della mia vita per vivere una vita straordinaria, e ora non ho nulla. Faccio fatica ad andare avanti».