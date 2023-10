Vendono casa e comprano una cabina su una nave da crociera: «Abbiamo 80 anni e poco tempo ancora per girare il mondo»

Buon viaggio. La vita sulla terraferma sta per finire. Mike Soroker, 80 anni, dopo aver fatto quattro crociere con la moglie Barbara, 75 anni, e averle amate tutte, ha preso una decisione drastica: acquistare un appartamento su una nave da crociera (vendendo la sua storica casa di New York). Così la coppia potrà godersi i suoi ultimi anni navigando intorno al mondo. La loro nuova casa galleggiante, MV Narrative di Storylines, è attualmente in costruzione, potrà salpare nel 2025. Una volta completata, la nave da 547 cabine trascorrerà tre anni girando lentamente intorno al globo, fermandosi frequentemente e consentendo più giorni alla volta in ogni porto. Mike la chiama “Avventura rilassante”, ha spiegato al Business Insider. «Non saremo costretti a correre in ogni luogo del mondo. Ma vogliamo avere la possibilità di vedere questi posti, mentre siamo ancora vivi e abbastanza in salute per goderceli. Questa è probabilmente la cosa numero uno che non vediamo l’ora di fare», ha detto Soroker.

In pensione in crociera, la storia

L’acconto iniziale per la vita da sogno della coppia era di 60.000 dollari. Il pagamento ha assicurato ai Soroker una cabina da 2,5 milioni di dollari, sulla nave a 18 ponti, con tre piscine, 20 ristoranti, un microbirrificio e una biblioteca di 10.000 volumi. Secondo Mike, finiranno per pagare circa 130.000 dollari aggiuntivi all’anno in costi di manutenzione e assistenza. «Abbiamo lavorato tutti questi anni, costruendo noi stessi. È ora di raccogliere i frutti».

La coppia ha la benedizione della famiglia. «La adorano e vogliono essere sicuri di poterci visitare sulla nave», ha detto uno dei figli di Soroker, 50 anni circa. Ma ci sono ostacoli precisi da superare, soprattutto all’età della coppia. «Vogliamo assicurarci di poter ancora avere accesso ai farmaci. Quindi inizialmente potremmo essere sulla terraferma il 30% delle volte. Ho contattato le mie compagnie di assicurazione per vedere come posso vivere sulla barca. Sono stato in contatto con il medico che sarà sulla barca». La coppia venderà l'appartamento a New York e utilizzerà la casa di Boca Raton come punto di riferimento temporaneo. E sebbene essere in mare sia «probabilmente il nostro obiettivo a lungo termine», afferma Soroker, non c’è fretta. La nave non è ancora pronta e c’è sempre la possibilità che nel frattempo qualcosa possa andare storto. «Alcune persone come me che hanno già depositato dei soldi, ovviamente, vogliono sapere quanto sia sicuro.Nel peggiore dei casi, ti verranno restituiti i soldi».