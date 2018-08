Giallo in Val Gardena donna trovata morta in camera d'albergo

SANTA CRISTINA - Una donna è stata trovata morta in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena. Stando alle prime informazioni la donna di Parma è stata trovata da una donna delle pulizie nella sua camera priva di vita. Sembra che si tratti di omicidio. Il marito della vittima sta per essere sentito dai carabinieri.

