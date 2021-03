AstraZeneca, l'Ema: «Nessuna prova che le trombosi siano legate al vaccino. Stiamo valutando caso per caso»

Il futuro del vaccino AstraZeneca anti Covid potrebbe essere deciso nelle prossime ore, dopo la sospensione delle somministrazioni in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. L'Ema, l'agenzia europea per il farmaco, ha convocato una conferenza stampa per oggi alle 14, secondo quanto reso noto dalla Commissione europea che ha prestato la piattaforma internet per trasmetterla sul web.

«Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi» ma l'Ema sta conducendo «un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici», e sta valutando «caso per caso le reazioni sospette», ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, durante la conferenza stampa.

Schinas: seguire l'Ema, non la politica

«Nel sistema europeo è la scienza a guidare l'autorizzazione dei vaccini. Non la politica. Questa ondata di dubbi» su AstraZeneca «mette l'Ema al centro, ma per la Commissione c'è solo una strada, quella dell'Ema. Basiamo la nostra politica sulla scienza. Questo è il modo europeo». Così il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, in un'intervista all'ANSA. L'agenzia è stata creata «affinché gli Stati ne seguano il parere, non viceversa. L'Ema per ora mantiene il parere originale. L'Agenzia ne sta parlando anche con gli esperti della controparte britannica. Giovedì sarà il momento della verità».

«Non facciamo geopolitica attraverso il programma dei vaccini. Il nostro nemico è il virus e lavoriamo per i cittadini europei, non lavoriamo contro alcuno». Così il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, in un'intervista all'ANSA, rispetto a illazioni di chi vede mosse geopolitiche in quanto avviene per Sputnik, ma anche per Astrazeneca. Se il vaccino Sputnik V «è approvato dall'Ema e c'è appetito da parte degli Stati membri affinché la Commissione si muova per includerlo nella strategia europea. Vedremo», commenta.

Ultimo aggiornamento: 14:21

