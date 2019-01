Lancia l'acido contro il rivale ma liquido gli finisce in faccia: imprenditore gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERAMO - Lancia l'acido muriatico contro il rivale, ma l'agente corrosivo gli finisce in faccia. Ora è gravissimo all'ospedale. E' successo a Teramo oggi poco prima delle 13. Le persone coinvolte sono due imprenditori. Secondo una prima ricostuzione al vaglio degli investigatori, intervenuti sul posto, all'appuntamento uno dei due si sarebbe presentato "armato" con l'acido che ha intenzionalmente lanciato contro l'altro.Ma la vittima predestinata ha parato il lancio con lo sportello dell'auto, facendo schizzare l'acido al volto e agli occhi di chi invece aveva l'intenzione di ferire. L'uomo ustionato, un 63enne, noto per aver gestito attività importanti e in vista a Teramo, è stato accompagnato d'urgenza in ospedale dove i medici stanno valutando le sue condizioni.