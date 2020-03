​​Coronavirus Italia, mappa contagio: 1.147 casi in più in tre regioni. Il 42,1% in isolamento domiciliare

Ultimo aggiornamento: 18:59

Laha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia . I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 35.713, dei quali 4.025 sono guariti e 2.978 sono deceduti. In questo momento le persone positive alinsono 28.710. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di; i guariti sono cresciuti di 1.084 unità; i deceduti di 475. Sono 2.257 i malati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.090 su 28.710: il 42,1% del totale.LEGGI ANCHE:I dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 12.266 in(924 in terapia intensiva, 3.488 i guariti), 3.915 in(247 in terapia intensiva, 152 i guariti), 2.953 in(195 in terapia intensiva, 167 i guariti), 2.187 in(227 in terapia intensiva, 0 i guariti), 1.567 nelle(119 in terapia intensiva), 1.291 in(160 in terapia intensiva, 17 i guariti), 744 in(100 in terapia intensiva, 70 i guariti), 423 in(24 in terapia intensiva, 28 i guariti), 650 nel(44 in terapia intensiva, 42 i guariti), 416 in(27 in terapia intensiva, 15 i guariti), 267 in(29 in terapia intensiva, 12 i guariti), 436 nella Provincia autonoma di(22 in terapia intensiva, 12 i guariti), 366 nella Provincia autonoma di(18 in terapia intensiva, 1 i guariti), 362 in(30 in terapia intensiva, 2 i guariti), 249 in(41 in terapia intensiva, 7 i guariti), 241 in(21 in terapia intensiva, 4 i guariti), 21 in(6 in terapia intensiva, 6 i guariti), 132 in(7 in terapia intensiva, 0 i guariti), 162 in(3 in terapia intensiva, 0 i guariti), 126 in(11 in terapia intensiva, 2 i guariti) e 27 in(2 in terapia intensiva, 0 i guariti).