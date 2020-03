Coronavirus, altri 23 morti in un giorno nelle Marche. Corsa verso il picco: sono 114 le vittime

ANCONA - Coronavirus, ancora un giornata terribile nelle Marche, con l'aggiornamento del Gores che segnala 23 nuovi decessi in un giorno solo. Si tratta di 9 donne e 14 uomini. Il totale delle vittime nella nostra regione dall'inizio del contagio sale a 114. Purtroppo, tra di loro, anche persone relativamente giovani. Tra le vittime, infatti, ci sono anche una 48enne con patologie pregresse e un 58enne senza altre malattie.

Dall'inizio del contagio sono morte 114 persone: 83 uomini e 31 donne, con un'età media di 79,5 anni, per la prima volta al di sotto degli 80 dall'inizio dell'emergenza. Due delle persone decedute non avevano patologie pregresse.

Oggi sono stati dimessi 15 pazienti guariti, portando il totale a 39. Ma sono saliti a 4.408 i marchigiani in isolamento, 546 in più rispetto al precedente bollettino. Tra di loro, crescono anche gli operatori sanitari: 486 (+392). E' ancora la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagi: 910 (+98), seguita da Ancona con 403 (+47), Macerata con 160 (+32), Fermo con 46 (+10) e Ascoli con 23 (+2). Sono 16 (+4) i positivi provenienti da fuori regione.

