Uccide una bimba nel park di un supermercato: feriti madre e altro figlio

Ha sparato all'impazzata contro l'auto con dentro una madre e i suoi quattro figli. Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas, uccidendo una bambina di sette anni e ferendo la madre.

LaPorsha Washington, 30, was driving out of the Harris County store's parking lot with her four children when a man inside a red truck started shooting into their car, then fled, deputies said. https://t.co/jisa6x4y83 — AJC (@ajc) 31 dicembre 2018



Secondo lo sceriffo della contea di Harris County, Jesse Razo, l'uomo si è avvicinato all'auto a bordo del suo pickup e ha cominciato a sparare: sulla vettura, insieme alla bimba uccisa e alla donna che è stata colpita a un braccio, c'erano altre tre bambine, tutte sotto i 15 anni di età. L'uomo è poi fuggito ed è in corso in queste ore una vasta operazione per catturarlo.

Update on Wallisville Road Shooting: 7 year old victim has been identified as Jazmine Barnes (black female). Mother, LaPorsha Washington, 30 years old (black female), sustained a wound and survived her injury. Please keep this family in your prayers. #HouNews — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 30 dicembre 2018

