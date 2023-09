Uccide la madre a coltellate e chiude il corpo nell'armadio, poi chiama il 112. Choc a Primavalle. «Aveva un debito di 3mila euro»

Ha ucciso la madre, l'ha chiusa in un sacco sigillato che ha nascosto in un armadio della camera da letto. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato tutto. È accaduto la scorsa notte a Roma: vittima una donna di 88 anni. L'uomo, 59 anni, è ora in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli.

Il cadavere della donna nell'armadio della camera da letto

La telefonata al 112 è arrivata poco prima delle 2 e poi, seguendo le indicazioni dell'uomo, i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, sono intervenuti in via Pietro Gasparri nel quartiere Primavalle.

Il presunto movente: «Aveva dei debiti con il condominio»

L'uomo avrebbe ucciso la madre per alcuni pagamenti insoluti col condominio, circa 3000 euro, e aveva paura che la donna lo scoprisse. La donna è stata raggiunta da tre coltellate alla schiena sferrate all'improvviso dal figlio. L'uomo, secondo quanto si apprende, non lavorava e viveva con la madre e della sua pensione.

+++news in aggiornamento+++