Treno merci deraglia alle porte di Bologna: nessun ferito ma ritardi su tutta linea convenzionale da Milano ad Ancona

Il treno merci di una compagnia privata, in sosta alle porte di Bologna, è uscito con alcuni suoi carri dai binari per cause in corso d'accertamento. Si trovava sulla linea convenzionale, non Alta velocità, Bologna-Milano, causando pesantissimi ritardi alla circolazione.

Possibili ritardi per tutto il giorno

Nessun ferito, nessun danno ma l'incidente ha tranciato alcuni cavi inerenti alla circolazione ordinaria. La linea Bologna-Modena è stata chiusa dalle 10.30 alle 12,15, poi è stata riaperta con limitazioni a regionali e Intercity. Ritardi pottebbero sommarsi per tutta la giornata lungo tutta la linea che va da Milano ad Ancona