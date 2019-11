Terremoto in Albania, 26 morti e 600 feriti: ci sono ancora dispersi sotto le macerie

Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Albania. Secondo gli ultimi dati del ministero della Difesa i morti sono 26 (ma il bilancio non è definitivo): almeno 12 sono stati tratti dalle macerie in varie zone di Durazzo, 13 a Thumana, a circa 20 di chilometri a nord della capitale mentre una vittima è stata trovata a Kurbin. Restano invece una ventina le persone che mancano ancora all'appello. Il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati, molti dei quali hanno trascorso la notte nelle tende allestite all'interno dello stadio. Il governo ha dichiarato oggi giornata di lutto nazionale. Le scuole resteranno chiuse.

