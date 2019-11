Terremoto in Grecia: forte scossa di magnitudo 6.0 a largo di Creta avvertita anche in Puglia

terremoto

Il sisma è stato registrato alle 8.23 a 74 chilometri a nordovest della città di Hania ad una profondità di 56 chilometri ed è stato avvertito fino alla Turchia. Finora non sono stati segnalati danni o lesioni. Secondo quanto riferito, gli edifici sono stati evacuati.Il terremoto è stato avvertito nel Peloponneso e nell'Attica. Ai giornali locali il sismologo Efthymios Lekkas ha dichiarato che il sisma di questa mattina non è legato al terribile terremoto che ha colpito ieri l'Albania e la Bosnia.La scossa è stata avvertita anche in Puglia, in particolare in Salento. Alcune telefonate di cittadini allarmati sono arrivate ai centralini dei vigili del fuoco, ma non si registrano né danni né sene di panico. Le province in cui si è sentita più nettamente la scossa sono quelle di Lecce, Brindisi e Taranto.