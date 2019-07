Terni, spari in centro durante un controllo ferito un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un carabiniere è rimasto ferito durante una colluttazione che è avvenuta in piazza Curio Dentato, in centro, a. Secondo i primi elementi raccolti un uomo che viaggiava su una bicicletta elettrica è stato fermato per dei controlli e, a un certo momento, avrebbe messo le mani su un carabiniere, sfilandogli la pistola dalla fondina. «Con la pistola ad altezza d'uomo ha sparato cinque colpi muovendosi a semicerchio. Non so come non ci abbia ucciso tutti», ha detto una vigilessa che era su una pattuglia poco distante e che era accorsa durante i primi momenti del parapiglia per dare man forte ai colleghi che stavano facendo i controlli. L'uomo che ha sparato è stato poi fermato e disarmato ma ci sono volute sei-sette persone per tenerlo fermo. Il carabiniere sarebbe stato ferito a un piede e non sarebbe in pericolo di vita. In aggiornamento