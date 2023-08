Incidente mortale in centro a Milano: investito e ucciso da un taxi, non era sulle strisce pedonali

MILANO - Un uomo di 89 anni è stato investito da un taxi stamani nella centralissima via Francesco Pecorari a Milano ed è morto dopo essere stato portato in gravi condizioni all'ospedale Policlinico. Il conducente dell'auto si è subito fermato per i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale stanno eseguendo i rilievi per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. L'anziano, da una prima ricostuzione, non era sulle strisce pedonali.

Anziano morto dopo il ricovero

