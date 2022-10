Thailandia, strage all'asilo nido: ex poliziotto uccide 35 persone, tra cui 25 bambini e poi si spara

Strage in Thailandia: 35 morti, tra cui 25 bambini, è il drammatico bilancio della strage nell'asilo nido nel nord-est della Thailandia per mano di un ex poliziotto che alla fine si è tolto la vita: l'uomo aveva ucciso anche la moglie, il figlio e altri familiari. Lo riportano i media thailandesi. L'assassino, il 34enne Panya Kamram, era un ex poliziotto che di recente era stato licenziato.

Authorities have identified shooter in Nong Bua Lamphu mass shooting as 34-year-old Panya Kamram. He was seen driving a four-door white Toyota Vigo pick-up truck. ⚠️ No approach warning. Social media channels to report sighting below. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู #massshooting https://t.co/ZAWqZW3Ue0 pic.twitter.com/qYfYT2Y78Y

— kaewmala (คนบ่ดีย์😈) .|||. (@Thai_Talk) October 6, 2022