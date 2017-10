Sparatoria negli Usa tre morti e tre feriti. Il killer catturato dopo lunga fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDGEWOOD - La polizia è riuscita ad arrestare l'uomo ritenuto responsabile di due sparatorie commesse ieri in due diverse città, nel Maryland e nel Delaware, in cui tre persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite.È finita con la cattura del 37enne Radee Labeeb Prince la caccia all'uomo scattata dopo che l'uomo aveva aperto il fuoco ieri mattina contro cinque colleghi a Edgewood, in Maryland, per poi dirigersi a Wilmington in Delaware e sparare ancora contro un uomo che pare conoscesse. La conferma dalla Polizia della contea di Harford, in Maryland, che sul suo profilo Twitter ha comunicato la cattura avvenuta in Delaware.L'uomo ha aperto stamane il fuoco contro cinque suoi colleghi in un'azienda a circa 40 chilometri a nord di Baltimora, uccidendone tre e ferendo in modo grave gli altri due. Il sospetto, Radee Labeeb Prince (37 anni), anche lui impiegato dell'azienda è poi fuggito, mentre la polizia sigillava le scuole vicine e il set della serie House of Cards di Netflix, situato a circa un chilometro dal luogo della sparatoria. Più tardi l'uomo è riapparso a Wilmington, Delaware, a 90 chilometri da Baltimora ed ha sparato contro suo conoscente , con cui aveva avuto in passato - secondo la polizia locale - dissidi, ferendolo alla testa. La vittima, aggredita in un garage di auto usate, è in condizioni critiche ma dovrebbe sopravvivere. La polizia, coadiuvata dalla Fbi, ignora i motivi dello sparatore ma ritiene che Prince «conosca le persone che vuole eliminare».