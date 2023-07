Tornano i vitalizi per gli ex senatori: la delibera che fa discutere, ecco quanti soldi sono

Via libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi alla riforma pensionistica, è stato deciso che venisse applicato anche ai parlamentari il sistema contributivo e non più retributivo. La decisione,anticipata da Repubblica e dal Fatto,è arrivata con un voto che - secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari - ha visto il no dei componenti di Lega ed FdI,il si di un componente del consiglio ex M5s e l'astensione del Pd, mentre il presidente,l'azzurro Luigi Vitali,ha votato sì.

La delibera votata

La delibera è stata votata nell'ultima seduta dell'organismo parlamentare che è stato rinnovato con la nuova legislatura ed era finora composto da Luigi Vitali (ex senatore FI), Ugo Grassi (ex M5s), Alberto Balboni di Fdi, Pasquale Pepe della Lega e Valeria Valente del Pd. In base a una sentenza della Corte Costituzionale, che ha fatto riferimento alle pensioni d'oro - viene riferito - la delibera ha deciso per la temporaneità dell'applicazione del taglio, facendolo finire con l'avvio della nuova legislatura.