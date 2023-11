Più sorriso, più sconto: l'iniziativa (con tanto di scontrino) del bar andaluso per ringraziare i clienti

Sconto "sorriso" e "gentilezza" per i clienti. Con tanto di certificazione sullo scontrino. È questa l'iniziativa promossa da un bar, il tapas&café "Tres14", a Malaga.

Sconto "sorriso" ai clienti del bar

Il locale offre sconti simbolici per la pazienza dei clienti o anche per la cordialità dei commensali. Per ognuna di queste "caratteristiche" il conto finale viene decurtato di 0,01 centesimi. E non importa cosa si ordina o la quantità degli acquisti: lo sconto è assicurato che si tratti semplicemente di pagare un caffè o un pasto completo.

E i clienti gradiscono: «Adoro quei ristoranti che trasmettono passione in ogni loro piatto, anche quando portano il conto accompagnato da una pietruzza dove ringraziano.

L'idea

Cucinare è creatività e fantasia, ma penso che richieda anche tanta pazienza. da sottolineare la creatività della fine dello scontrino», recita una recensione su Google.

L'originalità dell'iniziativa continua ad attirare l'attenzione dei clienti. Il suo proprietario l'ha pensata durante una visita ad un bar di Barcellona. «Hanno ringraziato in anticipo i clienti per averli consigliati, ma non hanno concesso loro uno sconto. Ho pensato che un piccolo sconto sarebbe stato divertente e avrebbe avuto un impatto maggiore», spiega il titolare.