Treni, sciopero nazionale del personale FS dalle 21 di stasera, 30 novembre, alle 21 di domani 1 dicembre. Possibili disagi per chi viaggia

Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS il 30 novembre e il primo dicembre. Lo sciopero avrà durata di 24 ore, dalle 21 del 30 novembre alle 21 del 1° dicembre 2023. Disagi per chi viaggerà in treno. Possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La motivazione? La sicurezza. «Quanto successo martedì sera nei pressi di Corigliano Rossano in Calabria, non è un incidente ma un'altra strage di ferrovieri e lavoratori a poco tempo da quella di Brandizzo» ha spiegato Usb Lavoro Privato.

Lo sciopero nazionale

Le sigle CAT, Cub Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane. Le possibili ripercussioni potrebbero esserci, nel dettaglio su Frecce, Intercity e Regionali.

L'invito a informarsi prima di mettersi in viaggio

Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Dovranno essere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.