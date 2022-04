Incidente in Friuli, tre morti e due feriti gravi: tragico frontale tra due auto

Tragico incidente stradale in Friuli nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile: tre persone sono morte in uno scontro frontale avvenuto tra due auto, una Fiat 500L e una Saab 9-3 SportHatch, scrive il quotidiano Il Gazzettino, lungo la statale 52 al confine tra Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo. Nello schianto sono deceduti un uomo che viaggiava da solo in una delle vetture ed entrambi gli occupanti - un uomo e una donna - di un'altra auto.

APPROFONDIMENTI INCREDIBILE «Non si è vaccinata contro il Covid»: multata di...

Due i feriti gravi trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso. Sul luogo della tragedia era in atto un forte temporale: il frontale è accaduto poco prima delle 16.30 nel tratto che precede l'ingresso al paese. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con più mezzi, i vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo carnico e i carabinieri. La strada è ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire di ultimare i rilievi e terminare le operazioni di rimozione e si registrano pesanti disagi per il traffico.

L'urto violentissimo: le ipotesi per le cause

Le tre vittime sono tutte della zona: l'urto è stato così violento che i soccorritori hanno avuto grandi difficoltà a estrarre i corpi dalle lamiere e ancor di più a identificarli. Per il momento si è appreso soltanto che il conducente di una delle due auto coinvolte, una Saab station wagon, è un uomo di 45 anni; una delle due vittime trovate prive di vita nel secondo veicolo - una Fiat 500 - è invece una donna, di 72 anni. Al momento del tremendo urto batteva nella zona una fitta pioggia e il fondo stradale era viscido. Tra le possibili cause dello scontro frontale, potrebbe essere un sorpasso azzardato, un momento di distrazione o un malore di uno degli autisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA