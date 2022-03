Ucraina, dopo Zurich anche Samsung prende le distanze dalla Z: il simbolo scompare dai nuovi modelli

Dopo Zurich, che ha tolto la «Z» dai suoi profili social, anche Samsung prende le distanze dal simbolo utilizzato dalle forze armate russe nel conflitto in Ucraina. La multinazionale sudcoreana - secondo quanto rimbalza sui social e sui media ucraini - ha deciso eliminare la «Z» dai nomi dei suoi smartphone pieghevoli in vendita in zone dell'Europa al confine con la Russia, in particolare dei modelli di ultima generazione Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Samsung убирает букву Z из названия своих смартфонов в некоторых европейских странах https://t.co/L5GbvY4lwD #samsung #z #PutinWarCrimin — Подійний Майстер 🤓 (@IT_STORY) March 30, 2022

Lo stop è arrivato in particolare in Lituania, Lettonia ed Estonia, ma secondo alcune voci potrebbe essere esteso ad altri paesi europei. La «Z» è sparita dal sito ufficiale della Samsung, ma anche dalle confezioni e dai cartelloni pubblicitari.

Il simbolo, secondo l'azienda, dava immediatezza all'immagine di un device pieghevole, ma ora si è ritenuto, evidentemente, che l'avversità della popolazione all'invasione decisa da Vladimir Putin possa compromettere la vendita dei prodotti.

Nei giorni scorsi anche la compagnia assicurativa Zurich aveva deciso di togliere dai suoi profili social il simbolo con la «Z» in bianco su un cerchio celeste, sostituendola con la scritta Zurich e spiegando in una nota che l'eliminazione era stata decisa perché la lettera «appare isolata e potrebbe essere interpretata erroneamente». «Stiamo monitorando da vicino la situazione - ha aggiunto la compagnia - e intraprenderemo ulteriori azioni se e quando necessario».

