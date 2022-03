Un hotel nello spazio, il "Voyager Station" inaugurato nel 2027: galleggerà sopra l'atmosfera terrestre

Il primo hotel spaziale potrebbe aprire i battenti nel 2027. Presto sarà possibile prenotare la propria stanza con vista Luna. Secondo l'Orbital Assembly, la compagnia che sta costruendo la struttura, l'hotel galleggerebbe sopra l'atmosfera terrestre. I lavori per costruirlo sono cominciati nel 2019.

APPROFONDIMENTI SMARTPHONE L'iPhone o l'iPad con l'abbonamento: Apple studia la...

La struttura in stile "nave da crociera" comprenderebbe 24 moduli collegati a formare una ruota rotante che simula la gravità verso i bordi. L'hotel futuristico è stato chiamato Voyager Station ed è stato costruito dalla Orbital Assembly Corporation, si legge sul "Daily Star". L'obiettivo è inaugurarlo nei prossimi anni.

Hotel senza gravità

Tim Alatorre, architetto senior del design presso la Gateway Foundation, ha dichiarato alla CNN: «Avremo una serie di diverse attività ricreative e giochi che metteranno in evidenza il fatto che sei in grado di fare cose che non puoi fare sulla Terra. A causa dell'assenza di gravità e della gravità ridotta, le persone saranno in grado di saltare più in alto, di sollevare oggetti, di correre in modi che non esistono sulla Terra».

World's first space hotel to open in 2027 with 'activities you can't do on Earth'https://t.co/k1VEAiQMQI pic.twitter.com/0ZcnBwjgjW — Daily Star (@dailystar) March 30, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA