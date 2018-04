Studente salva il vicino dall'infarto: «La compagna gridava e chiedeva aiuto»

di Lucio Piva

PADOVA - Ha appena 19 anni ed è già un esperto in questioni di cuore. Non nel senso di passioni e sentimenti, peraltro comuni alla sua età. Ma del funzionamento, propriamente inteso, del muscolo cardiaco., studente dell'ultimo anno del Ipsia Bernadi, mettendo a frutto la lezione di un corso di heartsaver, concluso pochi giorni prima in classe, ha così, scongiurandone, se non il decesso, quando meno il rischio di subire danni cerebrali irreversibili.Tutto è accaduto qualche giorno fa in uno dei condomini di via Luxardo, nella zona di Torre, dove Riccardo vive con la famiglia. «Poco dopo pranzo racconta il 19enne una nostra vicina si era disperatamente attaccata ai campanelli del residence chiedendo aiuto. Il suo compagno era stato appena colto da un malore. La signora aveva immediatamente chiamato i medici del 118. Ma erano stati loro a raccomandarle di non perdere secondi preziosi e trovare subito qualcuno in grado di compiere le operazioni di». Riccardo non ci ha pensato due volte. È corso a casa della vicina e ha trovato l'uomo sul divano di casa. «Al telefono continua il ragazzo i sanitari del 118 davano istruzioni su come compiere le compressioni toraciche, ma nessuno si sentiva di farlo».