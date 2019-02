Investe una ragazzina che va a scuola in bici e la abbandona ferita a terra

di Vittorino Bernardi

ROMANO D'EZZELINO - È caccia delcheha investito unache in bicicletta era diretta a scuola. Alle 7.50 la studentessa delle medie nel pedalare lungo via De Gasperi giunta all’incrocio con via Foscolo è stata. L’impatto dell’auto sulla ruota anteriore della bicicletta è stato lieve, ma sufficiente per sbattere sull’asfalto la giovane ciclista. Anziché fermarsi l’automobilista, incurante,. Dolorante, la ragazza ha raggiunto dopo un paio di chilometri in bicicletta la scuola, e all’insegnate ha raccontato il fatto. Informata la famiglia si è precipitata a scuola la mamma che ha accompagnato la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 3 giorni per contusioni varie. La signora con il certificato medico si è recata dai carabinieri della locale stazione e ha. La ragazzinamarca e modello dell’auto, ma solo il colore. I militari del capitano Castellari hanno iniziato le ricerche del pirata con la visione dei filmati delledell’incidente.Il comando dei carabinieri invita l’investitore ain caserma per non peggiorare la sua posizione, gravata dall’ipotesi dei reati di, contemplati dall’art 189 del Codice della strada che impone l’obbligo di fermarsi dopo un incidente e quello di prestare assistenza alla persona ferita. Pesanti nel contesto sono le conseguenze per il responsabile: reclusione da 6 mesi a 3 anni con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone: reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita.